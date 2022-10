La stampa olandese non dà speranze all'Ajax: "Il Napoli è un uragano"

La pesantissima sconfitta casalinga subita in Champions League contro il Napoli ha lasciato inevitabilmente un segno profondo nell’ambiente dell’ Ajax , come confermato dall’andamento della partita contro il Volendam, valida per la nona giornata di Eredivisie e vinta per 4-2 dalla formazione di Alfred Schreuder.

Contro la squadra allenata dal grande ex Wim Jonk e nella quale militano Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter e figlio del neo-allenatore della Sampdoria Dejan , e il centrocampista Gaetano Oristanio, anch’egli in prestito dai nerazzurri, l’Ajax è riuscito a portarsi piuttosto agevolmente sul 3-0 grazie ai gol di Tadic, Bassey e Brobbey, i primi due tra i peggiori nella gara contro il Napoli, salvo subire il ritorno dei padroni di casa, capaci di riaprire il match segnando due reti prima che Klaassen chiudesse i conti in pieno recupero.

Ajax, capitan Tadic fa ... l'allenatore

A poche ore dalla partenza per Napoli dove mercoledì alle 18.45 i Lancieri saranno di scena al Maradona nella quarta giornata del Gruppo A di Champions League, il momento non può quindi essere dei migliori, considerando che il cammino in Champions sembra compromesso e che in campionato si preannuncia una lotta intensa per il titolo con AZ, PSV e Feyenoord. Eppure lo stesso Tadic ha dato il buon esempio, svolgendo contro il Volendam il ruolo di vero e proprio allenatore aggiunto al fianco di Schreuder nei concitati minuti finali dopo essere stato sostituito. Nonostante questo, secondo la stampa locale, le speranze dell’Ajax di uscire indenne dal Maradona sono quasi nulle.

La stampa olandese stronca l'Ajax: "Il Napoli è inarrestabile"

Analizzando il momento della squadra, infatti, il portale AD ha inquadrato l’Ajax attuale come “una squadra ancora fragile e senza fiducia”, attesa da “un uragano. [E l'Ajax] non è affatto a prova di tempesta". Alla gara del Maradona, quindi, che in caso di vittoria spalancherebbe al Napoli le porte degli ottavi di finale con due turni di anticipo, il compito di misurare lo stato di crisi dell’Ajax e di provare a mantenere la buona tradizione delle squadre olandesi in casa degli azzurri, che si sono imposti solo in un’occasione su quattro, nella Champions 2017 contro il Feyenoord, perdendo in due circostanze.