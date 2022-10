L'annuncio ufficiale del Napoli su Osimhen: la decisione di Spalletti

Napoli quasi al completo per il ritorno di Champions League contro l'Ajax, in programma oggi allo stadio Maradona alle 18.45 . Torna infatti tra i convocati anche l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, assente da diverso tempo. Luciano Spalletti ha deciso dunque di far tornare del tutto in gruppo il centravanti, vedremo se ci sarà spazio per lui durante la partita o se assaggerà semplicemente di nuovo l'aria di un grande match.