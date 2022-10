Mauro avvisa il Napoli: "È il top in Europa, ma quest'anno bisogna vincere"

Mauro esalta il Napoli: "Squadra stupefacente, merito di tutti"

Così, dopo la frase a effetto pronunciata qualche settimana fa sul rapporto tra il mondo arbitrale e la Juve e i danni subiti dal club bianconero dopo l’introduzione del Var, l’ex centrocampista, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’ ha dedicato parole al miele alla “creatura” di Luciano Spalletti, macchina da vittorie e da gol nei primi due mesi di stagione tra Serie A e Champions League. Mauro si sofferma in particolare sull'invidiabile stato di forma evidenziato dalla squadra: "Un aggettivo per questo Napoli? Unico. Fino ad ora è il fiore all’occhiello del calcio italiano, è una delle squadre che esprime il miglior calcio in Europa. Il Napoli è stupefacente per come gioca, per la qualità offensiva, per l’intensità e il ritmo che ha. Per me ha fatto benissimo a svolgere una preparazione classica, non come gli altri club che hanno scelto di fare tournée nel mondo solo per soldi. Questo perchè il Napoli corre più di tutti". Una battuta anche sulla stella tra le stelle, l'mvp dei primi due mesi di Serie A, Khvicha Kvaratskhelia: "Mi accodo agli elogi per Giuntoli, è stato un grande colpo di mercato - il parere di Mauro - Ma voglio sottolineare che si esprime in un contesto eccellente, perchè se la squadra gioca così bene e di collettivo è chiaro che tutti si esprimono al 100%. Quindi complimenti al club, alla squadra e al lavoro di Spalletti".

L'"appello"di Mauro: "Quest'anno il Napoli deve vincere"

I tifosi azzurri sono comprensibilimente in visibilio, ma consapevoli anche del fatto che pure nel recente passato la squadra era partita benissimo, anche se non sui numeri dell'attuale stagione, salvo spegnersi durante l'anno. Per questo Mauro, uno che sa come si vince a Napoli, sottolinea che alla bellezza va unita la concretezza: "Io so cosa significhi vincere a Napoli, per questo spero che alla fine questa squadra possa vincere. È necessario farlo per non fermarsi alla bellezza. È giusto essere consapevoli della propria forza, giusto essere anche presuntuosi, se serve, ma spero che il Napoli confermi questo trend sino alla fine".