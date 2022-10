Guaio Napoli, stiramento per Anguissa

Frank Anguissa a rischio per Roma-Napoli

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, Anguissa ha riportato "l'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra". "Il centrocampista azzurro - si legge nella nota del club - proseguirà le terapie già cominciate". Nessuna lesione, quindi, per il giocatore che aveva lasciato il campo al 49' della gara del Maradona, venendo sostituito da Tanguy Ndombele, ma per Spalletti e per i tifosi azzurri sembra tramontare la speranza di vedere il numero 99 in campo nella super sfida del 23 ottobre all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho.