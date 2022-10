Infortunio Anguissa, Castellacci: "Non è grave, ecco quando potrebbe tornare"

Tifosi del Napoli , non temete: Anguissa tornerà presto. Il centrocampista, fin qui uno dei migliori della squadra azzurra di Luciano Spalletti , si è procurato una elongazione muscolare che lo terrà fuori dalla prossima partita contro il Bologna . Ma c'è molto ottimismo su tempi di recupero rapidi, come conferma anche l'ex medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci , che è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal'.

Il professor Castellacci così analizza l'infortunio di Anguissa: “Ovviamente non ho visto le cartelle e il ragazzo, ma in caso di elongazione si può parlare di lesione di primo grado senza ematomi. Una lesione non grave che normalmente comporta dai 15 ai 20 giorni di riposo”. Insomma, il giocatore dovrebbe saltare 2 o 3 partite al massimo.

Ancora Castellacci: “Il recupero dipende dai controlli ecografici e da come reagisce il ragazzo. Non saprei se con la Roma potrà già farcela”. L'obiettivo dello staff medico del Napoli e di Anguissa è proprio questo: provare a farcela per la partita contro i giallorossi di José Mourinho. Intanto, Spalletti pensa a come sostituirlo nell'immediato.