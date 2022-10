Napoli, Raspadori e la forza del gruppo: "Vittoria che dà entusiasmo, non conta chi segna"

Come ti ribalto la panchina. Con due “semplici” mosse. Certo, tutti gli allenatori vorrebbero avere le fortune di Luciano Spalletti, che può pescare dalla panchina all’intervallo Hirving Lozano e Victor Osimhen, mandarli in campo al posto di Matteo Politano e Giacomo Raspadori, due dei migliori giocatori del Napoli nei primi due mesi di stagioni, e raccogliere frutti immediati con i due gol che decidono la partita contro il Bologna e riconsegnano agli azzurri la vetta solitaria della classifica.

Spalletti "Re Mida" delle sostituzioni, quindi, se è vero che il messicano e il nigeriano sono stati il sesto ed il settimo elemento diverso a entrare a gara in corso e a trovare la via del gol in Serie A. Non tutti decisivi, magari, ma intanto il Napoli è primo in Europa anche in questa statistica nei top 5 campionati del Vecchio Continente. Per una volta, quindi, la palma del migliore non va a Giacomo Raspadori.

Raspadori: "Vittoria che dà entusiasmo"

“Mister Champions”, nativo proprio della provincia di Bologna e protagonista di un rendimento strabiliante nelle prime partite della carriera nella competizione europea, è uscito all’intervallo per fare posto a Osimhen, poi match-winner, ma nell’intervista post-partita ai microfoni di DAZN esalta lo spirito di squadra di cui ha parlato, quasi in contemporanea, Hirving Lozano: "Il Bologna ci ha messo in difficoltà facendo una grande partita. Se fossimo riusciti a sfruttare le occasioni create nel primo tempo sarebbe stata una partita diversa, ma siamo contenti di avere vinto, vittorie così danno entusiasmo. La mia sostituzione? Tutti noi cerchiamo di sfrutttare al meglio i minuti che abbiamo a disposizione, chi segna non è un problema".

Il Napoli pensa già alla Roma

Ora per preparare la super sfida contro la Roma ci sarà una settimana intera di allenamenti, fatto quasi inedito nella stagione...: "Per fortuna avremo qualche giorno in più per preparare la sfida - il commento di Raspadori, che poi esalta le qualità di Kvaratskhelia - Kvara ha una qualità pazzesca ed è un bravissimo ragazzo. Tutti noi stiamo cercando di far esprimere al meglio i nostri compagni, è questo a fare la differenza".