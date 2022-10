Spalletti: "Ho visto la mentalità giusta. Osimhen in panchina? Ho tante alternative"

Il Napoli doma il Bologna, Spalletti esalta la squadra

Vetta solitaria della classifica riconquistata scacciando 51 minuti di paura, durante i quali il Bologna ha segnato due gol, quello del vantaggio di Zirkzee e del provvisorio 2-2 di Barrow. Era da aprile, dalla sfortunata gara persa 3-2 contro la Fiorentina, che la squadra di Spalletti non subiva due gol in una partita di Serie A, ma i numeri da sottolineare sono altri, come i 12 successi e due pareggi nelle ultime 14 gare di campionato, con 38 gol realizzati. Intervistato da Dazn al termine della partita, Luciano Spalletti si è soffermato a parlare delle difficoltà di un match nel quale il Napoli ha creato tanto e concesso troppo: "Siamo stati bravi perché la partita poteva prendere un'inerzia pericolosa. Non era facile portarla a casa, poteva capitare di farsi travolgere da quello che stava succedendo. I ragazzi hanno mostrato grande mentalità, abbiamo creato tanto, anche più di altre partite. Vedere la squadra che dopo aver sbagliato un'occasione va subito a caccia del pallone è molto gratificante. Abbiamo ottime sensazioni non solo in partita, molto interesse durante gli allenamenti, tutti i ragazzi cercano di aiutarsi. Vogliamo continuare a migliorarci".

Spalletti e il tocco magico delle sostituzioni: Osimhen 7° subentrante in gol

Hirving Lozano e il match winner Victor Osimhen sono stati il sesto e il settimo giocatore diversi a segnare partendo dalla panchina nella stagione del Napoli, un dato che esalta Spalletti: "Anche oggi chi è subentrato ha ribaltato la partita, entrare a partita in corso e riuscire a essere determinanti è più importante che giocare 90 minuti traccheggiando. Raspadori ha corso molto e ha giocato tanto ultimamente, avere giocatori con caratteristiche differenti come Simeone e Osimhen è molto importante".