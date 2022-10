La folle corsa di Spalletti in campo dopo la vittoria del Napoli

Una festa collettiva al termine di una partita combattuta vinta per 3-2 contro un grande Bologna . Il Napoli di Spalletti non si ferma e continua a regalare spettacolo in campionato riprendendosi la vetta della classifica con un tesoretto di due punti sull'Atalanta. Allo stadio Maradona è stata un montagna russa emotiva con il Napoli costretto ad inseguire dopo il gol iniziale di Zirkzee ma poi capace di riequilibrare subito il match con Juan Jesus e poi di effettuare il sorpasso con Lozano . A complicare i piani di Spalletti un errore di Meret sul gol di Barrow . Poco male perché a decidere la sfida sono stati poi i due gioielli azzurri Kvaratskhelia e Osimhen .

La festa irrefrenabile di Spalletti in mezzo al campo

Dopo tanta fatica era giusto festeggiare alla grande in campo ed è stato così anche per Spalletti che, al triplice fischio, si è fiondato in campo con la sua corsa caratteristica per andare ad abbracciare uno per uno tutti i suoi giocatori. Un entusiasmo incontenibile in linea con l'importanza della vittoria. Il video del tecnico scatenato in mezzo al campo è diventato virale in pochissimo tempo. Una gioia così, del resto, meritava di essere ripresa.