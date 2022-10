Fognini, Maradona per sempre: sul braccio il tattoo del Diez

Dopo aver partecipato al torneo Atp 250 di Napoli, Fabio Fognini e il suo allenatore argentino, German Gaich , hanno deciso di portare con loro per sempre uno dei simboli di questa città, ossia Diego Armando Maradona . Come? Con un tatuaggio del Diez che tanto amano nella città campana. Così, sul braccio destro del tennista italiano è comparso il 10 del Pibe de Oro. E pure su quello del suo tecnico.

Il torneo di Napoli non è stato particolarmente fortunato per Fognini, eliminato al secondo turno dopo aver battuto al primo Grenier. La finale tutta italiana vedrà oggi confrontarsi Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Fognini avrebbe sicuramente avuto il favore dei tifosi, se ci fosse stato, ma dovrà accontentarsi di tornarsene a casa insieme a Maradona. Che da oggi gli farà compagnia per sempre.