Napoli, spunta lo striscione che provoca la Roma: "Come direbbe Venditti..."

In tempi moderni all'ironia "del giorno dopo" ci si è ormai abituati via social. Ma quella "vecchia maniera" esiste, eccome. Lo hanno dimostrato i tifosi del Napoli del gruppo "Vecchi Lions", che sul parapetto di un ponte di Casoria hanno esposto uno striscione che strappa un sorriso (amaro, nel caso dei sostenitori giallorossi) in merito alla vittoria degli azzurri all'Olimpico.