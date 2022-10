Spalletti: “Mourinho? Non ascolto quello che dicono gli altri”

"Vincere contro i Rangers è fondamentale per rendere più sicuro il primo posto. Non sottovaluteremo mai sfide di questo livello, perché significherebbe non avere il dna dei vincenti". Luciano Spalletti presenta così il match di domani sera (mercoledì 26 ottobre) del suo Napoli allo stadio Maradona contro gli scozzesi di Giovanni van Bronckhorst , fanalino di coda.

"L'urlo del 'Maradona' sulla canzone della Champions è un copyright tutto dei tifosi del Napoli: rappresenta l'eruzione del Vesuvio al loro amore per la squadra". E' la frase ad effetto con cui il tecnico di Certaldo chiude la conferenza, caratterizzata da altri passaggi interessanti: "Magari domani ci saranno 3 o 4 cambi ma saranno fatti tutti seguendo l'equilibrio tecnico-tattico che ci deve essere sempre in campo per vincere le partite".

Napoli, Spalletti: "Non rispondo a Mourinho perché..."

Quindi, il passo indietro verso la gara contro la Roma decisa dall'acuto di Victor Osimhen: "José Mourinho? Onestamente non ascolto quello che dicono gli altri e di certo non rispondo a uno con la sua storia: se lui dice una cosa io devo capire che non dica anche altro. Se abbiamo meritato o meno a Roma? E' vero, siamo primi in campionato e in Championship e lo dobbiamo ai nostri tifosi, questo non significa essere sempre superiori in tutto in campo: abbiamo il dovere di tentarci, ma questo non significa che riesca sempre. Diciamo che, finora, siamo molto contenti di ciò che stiamo facendo".

Napoli, Spalletti: "Ambienti ostili negli stadi? Io toglierei le barriere. Sui Rangers..."

Sempre sui temi riguardanti l'ultima gara di campionato, in particolar modo sulla multa ricevuta dalla Roma per ambiente ostile, Spalletti argomenta: "Io proverei a togliere le recinzione dagli spalti. Secondo me, a quel punto, sarebbe paradossalmente un elemento di inibizione verso i comportamenti scorretti". Sui Rangers invece: "Van Bronckhorst è un allenatore di grande livello. A ben vedere, nel match ad Ibrox contro il Liverpool, erano passati in vantaggio e chiuso il primo tempo sull'1-1 con possibilità di segnare il 2-1 a proprio favore. In questa competizione nessuno va sottovalutato".