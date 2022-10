Napoli-Rangers: Spalletti ritrova Anguissa, assente Sirigu

La notizia più importante, guardando la lista dei convocati del Napoli , è il ritorno nell'elenco di Frank Anguissa . Il centrocampista è di nuovo a disposizione per la partita di questa sera, alle 21, allo stadio Maradona contro i Rangers . Per gli azzurri di Luciano Spalletti potrebbe arrivare l'aritmetico primo posto nel girone che potrebbe voler dire un ottavo di finale più morbido, contro una delle seconde degli altri gironi.

Convocati Napoli: sempre assente Rrahmani

Spalletti deve rinunciare ancora al difensore Rrahmani, ben sostituito in queste partite da chi solitamente sta in panchina, ma è considerato dall'allenatore toscano comunque un titolare (Juan Jesus e Ostigard). Manca anche il secondo portiere Salvatore Sirigu. Per il resto, non ci sono novità tra i convocati del Napoli.