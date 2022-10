Atalanta-Napoli, da venerdì 28 via alla vendita dei biglietti: tutte le info

Nel regno della scaramanzia è meglio non pensarci, ma se tutto va come i tifosi e Luciano Spalletti si augurano, alla sosta per il Mondiale il Napoli arriverà con una striscia aperta di 17 vittorie consecutive tra tutte le competizioni, da proseguire nella prima partita del 2023, la partitissima del 4 gennaio a San Siro contro l’ Inter .

Napoli, le ultime cinque fatiche prima della sosta

Già, perché il 3-0 ai Rangers è stata la perla numero 12 degli azzurri dal 3 settembre, giorno del successo in casa della Lazio che ha aperto la serie d’oro della capolista della Serie A, e prima dello stop della stagione il Napoli se la vedrà con Sassuolo, Atalanta, Empoli e Udinese in campionato e con il Liverpool nell’ultima partita del girone di Champions League che decreterà il primo posto del Gruppo A.

Atalanta-Napoli, via alla vendita dei biglietti

L’impegno sulla carta più ostico in campionato sarà quello del 5 novembre alle 18 in casa dell’Atalanta, partita per la quale la prevendita scatterà alle 10 di venerdì 28 ottobre, come informa il sito ufficiale del Napoli, dove si legge che, come da disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore Distinti Ospiti solo se possessori di fidelity card SSC Napoli, mentre i residenti nella provincia di Bergamo non potranno acquistare biglietti per il settore Distinti Ospiti, ad eccezione dei possessori di fidelity card SSC Napoli. Il prezzo unico dei biglietti è di 35 euro: non sono previste riduzioni.