Napoli verso Liverpool: i convocati di Spalletti, assente solo Rrahmani

La Kop, ma non solo, cercherà domani sera di spingere il Liverpool all'impresa. Che consisterebbe nel battere il Napoli con almeno tre gol di scarto per assicurarsi la possibilità di essere primo nel girone. Per gli azzurri, naturalmente, l'obiettivo è di non farsi schiacciare e blindare il primato (vincendo, pareggiando o perdendo con massimo due gol di scarto dopo il 4-1 del Maradona). Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta inglese.