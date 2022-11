Napoli, irrompe Di Fusco: “Che altro deve fare Meret?”

Di Fusco attacca: “Capisco che è difficile far cambiare opinione su un calciatore ai tifosi e a volte ai media, ma cos’altro deve fare Meret? Ha carattere, sta emergendo nonostante le difficoltà. È un po’ colpa sua, degli infortuni, ma questo appartiene al passato. Quest’anno è riuscito ad avere continuità nonostante la sfiducia dell’allenatore”. Sfiducia che in estate era sfociata nella ricerca di Keylor Navas per il ruolo di titolare.

Ancora Di Fusco: “Meret sta conquistando la fiducia con le magistrali prestazioni, tolta quella col Bologna. Sui gol del Liverpool ha fatto gesti tecnici importanti, non strafalcioni. Non so perché su di lui si va a cercare il pelo nell’uovo anche quando non c’è. Meret non è ancora un grandissimo portiere, ma ha tutto per poterlo diventare”.

Di Fusco: “Abbiamo aspettato 4 anni Zielinski”

L'ex portiere del Napoli aggiunge: “Abbiamo aspettato Zielinski 4 anni. Le due parate sui due gol del Liverpool non le fanno tutti, non fanno in tempo, specialmente la prima. Lui gioca così e lo fa con la pressione di dover riconquistare la fiducia dell’allenatore, del pubblico e nonostante questo sta andando avanti bene, senza fare errori. La papera classica la fanno tutti dopo 10-11 partite. È tramite gli errori che si fa l’esperienza".