Napoli, Anguissa prolunga il contratto: è ufficiale

Napoli, ufficiale il rinnovo di Anguissa

Anguissa, giunto al termine dell'estate 2021 dal Fulham, quasi in sordina, si è rivelato sin da subito, un vero e proprio pilastro della mediana di Luciano Spalletti. In questa stagione, già tre reti, peraltro molto importanti: contro il Liverpool in Champions al "Maradona" e una doppietta al Torino in campionato.