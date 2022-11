Napoli, Elmas 'alla Kvaratskhelia': "La concorrenza fa bene a tutti"

Eljif Elmas ha di nuovo convinto da vice Kvaratskhelia : il jolly macedone non sta facendo rimpiangere il georgiano, ed è stato un grande protagonista anche nella vittoria del Napoli contro l' Udinese con un gol e un assist. Dopo il match a DAZN Elmas ha espresso la sua soddisfazione per il momento di riscatto che sta vivendo, dopo un avvio di stagione dove aveva visto meno il campo.

Elmas: "Giocata alla Kvaratskhelia? Le ho sempre provate"

"Com'è nato il mio gol? Ho visto Anguissa con la palla e speravo me la passasse. Ho fatto una finta ed ho trovato la rete. Sono andato sotto la curva perché volevo esultare con i tifosi. Una giocata alla Kvaratskhelia? È stata importante, le provavo già da piccolo. Alcune volte è difficile da tentarle per la posizione in campo. Anche Kvara le fa e sono felice per lui e per me".

Elmas: "La concorrenza con Kvara? Fa bene a noi e al club"

"È bello quando c'è concorrenza - ha continuato Elmas, che ha segnato la rete decisiva contro l'Atalanta nello scorso weekend -, spero che faremo meglio per noi e per i nostri tifosi. Credo che questo possa far bene sia a noi che al club".