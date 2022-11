Napoli, tutti pazzi per Kim: il significato dei suoi incredibili tatuaggi

Il significato dei tatuaggi

Kim ha una passione speciale per l'anticipo secco e l'intervento pulito sull'attaccante, ma anche per i tatuaggi. Ha un "Carpe Diem" sul petto e un enorme affresco religioso sulla schiena, una sorta di omaggio alla cristianità, tutto il Maradona se n'è accorto durante la festa per il 3-2 sui friuliani. Non è un mistero, quando è arrivato questa estate l'ha spiegato: "Il mio tatuaggio Carpe Diem perché penso sempre positivo dinanzi a tutte le situazioni che si verificano nella mia vita. L’ho fatto accettando l’offerta del Napoli, alla fine di luglio". Fede in se stesso che ora trasmette a tutti, tifosi, allenatore e compagni: è la forza del leader.