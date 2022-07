I segreti di Kim Min-Jae, un fisico bestiale con la passione per i tatuaggi

CASTEL DI SANGRO - Kim Min-jae, il venticinquenne difensore che il Napoli ha acquistato dal Fenerbahce , è un giocatore destinato a passare alla storia del club : sia perché è il primo coreano a vestire la maglia azzurra sia perché toccherà a lui sostituire Koulibaly . Tutto chiaro? Una sfida enorme quanto lui, colosso di 190 centimetri e quasi 90 chili di muscoli: il suo soprannome, the Monster , il Mostro, non è casuale.

Calci-attore

E allora, il signor Kim. Che poi sarebbe un po' come il signor Rossi: in Corea è il cognome più diffuso, sì, e tra l'altro esiste anche un famoso attore e cantante coreano che si chiama esattamente come lui: Kim Min-jae. Per il calcio italiano, però, è un prodotto piuttosto raro: è il terzo coreano ad arrivare in Serie A dopo Han (Perugia) e Lee (Verona). Il Napoli lo ha pagato 20 milioni di euro, e dunque il valore della clausola, e a sua volta nel suo contratto quinquennale è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni valida esclusivamente per l'estero.