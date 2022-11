Napoli, il ritorno di Spalletti: la verità nei numeri

NAPOLI - I numeri vanno letti, e neanche superficialmente, poi andrebbero analizzati e semmai persino contestualizzati, perché intanto - mentre si fanno le somme e poi le differenze - può darsi che si sia perso qualche dettaglio per strada. Il calcio di oggi è sostanzialmente diverso rispetto a quello di due anni fa, basterebbero le cinque sostituzioni a spiegarlo: prendi mezza la squadra, la butti in campo, e guadagni freschezza, diversità, semmai pure un talento che hai preferito risparmiare. Ma l’aritmetica a volte resta una “drammatica” opinione e andando a leggere nel futuro, però scartabellando pure nel passato, tra i pericoli in cui il Napoli potrebbe imbattersi viene indicata la possibilità di una frenata: comprensibile, direbbe un Watson del football, se in quindici partite ne hai vinte tredici (e undici di seguito), se le altre due le hai pareggiate e viaggi ad un’andatura folle, roba che gli umani... Ma questo non è (solo)

un esercizio di resistenza, è calcio, è schema, è zona o uomo contro uomo, è un dribbling, un assist, la fantasia di un allenatore - Spalletti - che ha costruito con genialità un Napoli prossimo alla perfezione ma mica invincibile.

Napoli, i conti Per ora, tornano: e ci mancherebbe. Nessuno come lui, né Sarri che aveva tre punti in meno, né Bianchi e Bigon che hanno vinto lo scudetto: ma il campionato è appena cominciato, rinascerà (non da zero, perché quello che è fatto è fatto) a gennaio, trascinerà ancora e di nuovo e per sempre in un frullatore (il campionato, la Champions e anche la Coppa Italia), richiederà mica solo energia ma anche strategia e una forma d’intelligenza viva nella quale non sia contemplata la gestione del vissuto, semmai quella delle forze. Nella narrazione che accompagna Luciano Spalletti e il proprio vissuto s’intrufola nelle statistiche, ne fa le radiografie, le sottopone quasi ad una lente d’ingrandimento e ci scorge le “difficoltà” del biennio interista nelle diciannove gare conclusive - 41 punti all’andata e 31 al ritorno, nella sua prima stagione; 39 nella fase ascendente e 30 in quella discendente, della seconda - analisi che riflette un dato, le cifre inappuntabili, e comunque ignora un aspetto, il raggiungimento dell’obiettivo, la qualificazione in Champions.