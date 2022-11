Gli auguri del Napoli a Stanislav Lobotka

Lobotka compie 28 anni, gli auguri del Napoli

L’illuminato regista della squadra di Luciano Spalletti spegne 28 candeline ed è stato festeggiato dal club azzurro attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club, proprio pochi minuti dopo quello che omaggia la memoria del Pibe de Oro: "Buon compleanno a Stani che compie oggi anni!” si legge come didascalia a una foto che vede lo slovacco in azione.

Lobotka, l'insostituibile del Napoli di Spalletti

Lobotka è uno dei giocatori del Napoli che hanno potuto staccare la spina nei giorni successivi all’ultima partita del 2022, vinta dalla squadra di Spalletti per 3-2 sull’Udinese, 13ª vittoria su 15 partite in campionato e undicesimo successo di fila in Serie A. La Slovacchia di Lobotka non si è infatti qualfiicata per il Mondiale e il numero 28 azzurro, in campo da titolare nelle prime 21 partite ufficiali della stagione, è così andato in vacanza, ma non prima di aver disputato l’amichevole contro il Cile che lo scorso 20 novembre è coincisa con l’addio alla nazionale di Marek Hamsik, primatista assoluto di rpesenze con la Slovacchia a quota.