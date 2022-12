Napoli: nessun problema per Politano, solo piscina per Lobotka e Demme

Il Napoli è tornato ad allenarsi in Turchia il giorno dopo l'amichevole vinta contro l' Antalyaspor . Per Luciano Spalletti buone notizie da parte di Juan Jesus , che ha svolto l'intera seduta in gruppo, e Matteo Politano , che dopo la botta di mercoledì nel test è sceso regolarmente in campo per la seduta odierna.

Napoli: Juan Jesus in gruppo, piscina per Lobokta e Demme

"Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum - è la nota della società partenopea -. La squadra dopo una prima fase di attivazione e situazioni di possesso palla ha svolto lavoro aerobico. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Demme e Lobotka lavoro in piscina. Sirigu lavoro personalizzato in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo". La prossima amichevole del Napoli è in programma l'11 dicembre contro il Crystal Palace alle 16 sul campo del Regnum Carya Golf & Spa Resort.