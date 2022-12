Diretta Antalyaspor-Napoli 0-0: iniziata la partita LIVE

Il Napoli ritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti sfideranno in un'amichevole l'Antalyaspor, allenata dall'ex centrocampista turco del Real, Nuri Sahin. Presenti tutti i calciatori che hanno giocato l'ultima a novembre, eccezion fatta per i cinque reduci dal Mondiale in Qatar. Il Napoli inizia a scaldarsi per la prima, e complicata, sfida del 4 gennaio al San Siro contro l'Inter. Di seguito la diretta del match...