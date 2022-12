Mondiale finito, Kim volta pagina e pensa al Napoli: il messaggio

Mondiale finito per la Corea del Sud e per il difensore del Napoli Kim Minjae , che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio di saluto ai suoi compagni di squadra, al termine dell'avventura in Qatar .

Kim: "Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro"

La Corea del Sud ha disputato un buon Mondiale, superando il girone grazie alla vittoria prestigiosa contro il Portogallo e al pareggio con l'Uruguay nella prima partita. Kim e compagni non hanno però potuto nulla contro la strapotenza del Brasile, che si è imposto per 4-1 agli ottavi. "Sembra che sia finalmente finita. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro", ha scritto il centrale del Napoli sui social. Archiviata la Nazionale, ora il difensore sudcoreano si godrà alcuni giorni di pausa, e in seguito si aggregherà alla squadra di Spalletti a Castel Volturno, al rientro dal ritiro in Turchia, per preparare la seconda parte della stagione.