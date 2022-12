Mario Rui sul ritiro in Turchia: "Stanchezza? Ottimo segnale"

La possibilità di partecipare a un campionato del mondo è per ora rimasta un sogno per Mario Rui , tagliato dal ct del Portogallo Fernando Santos dall’elenco definitivo dei convocati dopo essere stato inserito in un primo tempo nel maxi-elenco della selezione iniziale.

Mario Rui e la delusione mondiale

Per l’esterno del Napoli la delusione è stata cocente alla luce delle buone prestazioni di cui l’ex romanista è stato protagonista con la maglia azzurra anche nella prima parte dell’attuale stagione, che ha visto Mario Rui vincere per il momento la concorrenza di Mathias Olivera, uno che invece al Mondiale in Qatar ha partecipato con il suo Uruguay, venendo però eliminato già al termine della fase a gironi, sulla fascia sinistra della squadra di Spalletti.

Napoli, Mario Rui e il lavoro in Turchia: "Lavoriamo nelle condizioni ideali"

Al numero 6 del Napoli non resta che concentrarsi sulla preparazione per la seconda parte di stagione e in particolare sul ritiro di Antalya dove i giocatori di Spalletti stanno lavorando con profitto anche grazie alle strutture che la squadra ha a disposizione in Turchia: "Siamo fortunati ad avere a disposizione queste strutture - ha dichiarato Mario Rui a 'Sky Sport' - Questo ci fa lavorare ancora meglio e ci fa preparare nel migliore dei modi in vista della ripresa del campionato". Un accenno poi all'imminente test contro il Crystal Palace, il secondo ed ultimo previsto nel mini-ritiro turco dopo il 3-2 all'Antalyaspor, in programma domenica 11 dicembre alle ore 16: "Affronteremo una buona squadra, che gioca in uno dei campionati più belli al mondo. Sarà una partita difficile visto che stiamo lavorando tanto fisicamente, ma stiamo bene ed è giusto che ci sia anche un po’ di stanchezza: queste partite ci daranno dei segnali importanti per il futuro”.