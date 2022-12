Napoli, tanta tattica in vista di Villarreal e Lille

Seduta mattutina per il Napoli di Luciano Spalletti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano l'amichevole contro il Villarreal - dei grandi ex Pepe Reina e Raul Albiol - in programma domani - sabato 17 dicembre - alle 20:30 allo stadio "Diego Armando Maradona".