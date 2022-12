Napoli, occasione Bereszynski: un padrone per le fasce

NAPOLI - Il regno di Napolonia, cioè quel mondo azzurro parallelo di cui Milik ai suoi tempi si autoproclamò re scherzando sulla nutrita rappresentanza di giocatori polacchi all'interno della squadra, dovrebbe acquisire nei prossimi giorni un nuovo alfiere: è ormai una promessa da trasformare in firme l'affare con la Samp per lo scambio di prestiti tra l'italiano Zanoli e il polacco Bartosz Bereszynski , trent'anni e, come dicono in patria, la prospettiva della grande occasione dopo un buonissimo Mondiale. Da terzino sinistro della difesa a quattro: molto ben fatto al cospetto di Lozano e ben interpretato in generale, anche se le sue caratteristiche sono da specialista dell'altro versante. La fascia destra: arriverebbe, cioè arriverà a recitare il ruolo di vice Di Lorenzo . Pronto all'uso sia in campionato sia in Champions. Il tutto, indipendentemente dall'altra opzione non ancora definitivamente sfumata ma per il momento congelata: cioè il ritorno del portiere Nikita Contini.

La personalità

E allora, un reduce del Qatar è pronto a unirsi agli altri. Dal collega Zielinski al Chucky, fronteggiato faccia a faccia proprio all'esordio in Messico-Polonia: in quell ’ occasione, come del resto nell'intera cavalcata mondiale, Bereszynski fu dirottato dal suo ct sulla sinistra nonostante la propensione naturale alla fascia opposta. Quella che gli spetterà nel Napoli, alle spalle del totem Di Lorenzo, e quella che ha percorso regolarmente nella Samp sin da quando ha messo piede a Genova (2017). Compresa la stagione in corso: 14 presenze dal primo minuto su 15 in campionato; terzino nella difesa a quattro con Giampaolo e a tutta fascia nel 3-4-1-2 di Stankovic. Il meglio, però, Bartosz detto Bartek lo ha dato in Coppa del Mondo: solido, attento, attivo in fase offensiva e soprattutto con personalità. Ottimo valore aggiunto per un Napoli che, dal 4 gennaio in poi, si giocherà tutto ogni volta. Per lo scudetto e in Champions.

Il portiere

L'operazione con la Samp viaggia veloce, il ds Giuntoli ha già gli accordi e ora non resta che ratificare: scambio di prestiti con Zanoli, dicevamo, giovanotto di 22 anni interessante sul serio che ha assoluta necessità di giocare per crescere: in azzurro paga inevitabilmente l'ombra del capitano, mentre alla Samp dovrebbe trovare più spazio. Il progetto è quello. Tutto fermo per il momento sul fronte del portiere: la posizione di Sirigu non è ancora chiara e così il rientro di Contini alla base, a sua volta in prestito alla Samp, è bloccato.