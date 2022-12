Napoli, Spalletti contro il Lille con Osimhen e Kvaratskhelia

Dopo essere stato sconfitto dal Villarreal , il Napoli di Luciano Spalletti si appreseta a scendere in campo questa sera, martedì 21 dicembre, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Lille , in quella che sarà l'ultima amichevole prima della ripresa ufficiale della Serie A.

Napoli, allenamento della mattina

Come si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale del Napoli, il gruppo ha svolto prima di tutto una fase di attivazione fisica in palestra, seguita da un torellom esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto.

Personalizzato, in campo, per Rrahmani e Sirigu. Non ci saranno Demme, che ha svolto un allenamento in palestra per un affaticamento muscolare, e Kim, appena tornato dall'impegno con la nazionale.

I convocati di Spalletti per il Lille

Questo l'elenco diramato dall'allenatore partenopeo per l'amichevole contro il Lille:

PORTIERI: Hubert Idasiak, Davide Marfella, Alex Meret

DIFENSORI: Benedetto Barba, Giovanni Di Lorenzo, Daniel Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Ostigard, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka

CENTROCAMPISTI: Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Matteo Marchisano, Tanguy Ndombele, Alessandro Spavone, Alessio Zerbin

ATTACCANTI: Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Lorenzo Russo, Giovanni Simeone

Napoli-Lille: le probabili formazioni

Spalletti pare intenzionato a schierare la formazione semi titolare per l'ultima amichevole prima della ripresa della Serie A. Kim non ci sarà e verrà sostituito da Ostigard, presenti in campo quasi certamente sia Osimhen che Kvaratskhelia. Buona chance per Elmas di mostrare il proprio valore e convincere Spalletti a utilizzarlo con più continuità rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lille (4-2-3-1): Chevalier, Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomez; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; Virginius. Allenatore: Paulo Fonseca.