Compleanno di Napoli: Simeone fa gli auguri alla città con Pino Daniele

Napoli festeggia il suo compleanno e, tra gli altri, arrivano gli auguri speciali da parte di Giovanni Simeone, l'attaccante arrivato in azzurro l'estate scorsa dal Verona e che dopo pochi mesi si è già ambientato alla perfezione ed è già amato dai tifosi per i suoi gol, le sue prestazioni e il suo amore per la città che con gli argentini dà sempre qualcosa in più.

Simeone a Napoli: “Ci avete accolti subito come napoletani” Una vera e propria storia d'amore quella tra Napoli e gli argentini, dai tempi di Diego Maradona. Una città che è esplosa per la vittoria dei Mondiali da parte dell'Albiceleste quasi come si trattasse dell'Italia. Simeone cerca in qualche modo di ricambiare tanto affetto e lo fa sui social nel giorno in cui Napoli si prende gli auguri di tutti.