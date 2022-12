Preservativi con il volto di Kvaratskhelia: bufera in Georgia

In Georgia è Kvara-mania. Il giocatore del Napoli, che fa fermare una nazione intera quando scende in campo, è ora anche sui preservativi. La sua faccia appare infatti sugli anti concezionali commercializzati nel Paese. Lo hanno fatto sapere fonti dell'azienda a Efe: “Abbiamo già venduto tutte le nostre scorte, quasi un migliaio di preservativi” ha detto una fonte di Aiisacondoms, che lavora in Georgia dal 2017.

Napoli, Kvaratskhelia sex-symbol in Georgia La stessa società ha osservato: “Kvaratskhelia si è guadagnato l'etichetta di essere l'uomo più attraente della Georgia”. I profilattici con la faccia del 21enne del Napoli vengono venduti a 7,7 lari, pari a 2,85 dollari l'uno. Finora, Kvara in Italia ha segnato 8 gol e fornito 10 assist. L'azienda di commercio ha ricevuto già molte critiche sui social per aver messo in vendita i preservativi con la faccia del giocatore, ma ha risposto così: “Non è un insulto, ma un complimento”.