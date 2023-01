Spalletti insegue Allegri a fine partita: il gesto dopo Napoli-Juve sorprende tutti

Quella tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri è stata una partita dentro la tanto attesa partita Napoli-Juventus , terminata con un sonoro 5-1 in favore degli azzurri. Prima le dichiarazioni della vigilia, poi quelle pre-gara del tecnico partenopeo , infine il gesto al termine della partita che non è passato inosservato.

Spalletti-Allegri e la stretta di mano

Dopo il triplice fischio, Spalletti ha teso la mano nei confronti di Allegri in segno di saluto, anche per stemperare la tensione. Il tecnico bianconero ha tirato dritto andando verso l'ingresso del tunnel degli spogliatoi, probabilmente non vedendo Spalletti che provava ad attirare la sua attenzione. È a quel punto che l'allenatore azzurro ha seguito Allegri con il braccio teso in attesa di un saluto di risposta, che stavolta è arrivato con i due tecnici toscani che si sono dunque salutati.