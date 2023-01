Spalletti, nuova frecciata ad Allegri prima di Napoli-Juve: la frase che accende tutto

Spalletti accende Napoli-Juve

Dopo il botta e risposta della vigilia con il tecnico bianconeri, ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti è tornato a parlare del collega e soprattutto del rapporto che ha con lui: "Lo conosco abbastanza bene. Di Allegri non ho nulla da scoprire, e non ho nessun problema con lui. Casomai mi sembra che lui li abbia con me".

Allegri ma non solo, il tecnico di Certaldo ha parlato anche delle emozioni vissute nel pre-gara: "Si provano bellissime sensazioni, è un merito che hanno questi calciatori di aver riportando entusiasmo, facendo rivivere l'amore totale per squadra e colori".