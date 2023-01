Il Maradona in estasi non smette di cantare

NAPOLI - F uochi d’artificio all’arrivo del pullman e in campo, per il Napoli, apoteosi di felicità per la lunga rincorsa allo scudetto con tappa in una notte che la città faticherà a dimenticare. Cinque gol alla Juventus vissuti a distanza ravvicinata dai cinquantamila e oltre che hanno affollato il Maradona sacrificando gran parte di una giornata cominciata molto presto coi cancelli dello stadio aperti dalle 17.30 e il caos sulla tangenziale che s’è fatto concreto quando la digestione del pranzo era ancora in atto. E’ stata una festa per tutti, per Spalletti, per i calciatori, per De Laurentiis in tribuna, per i duecento georgiani presenti nell’anello inferiore della Curva B. Da vicino hanno festeggiato il gol del loro idolo, Kvaratskhelia, diventando testimoni di una gioia da consegnare alla storia.





Che festa

E’ durata fino a notte fonda per la città. A fine partita la squadra ha accolto l’abbraccio virtuale dei suoi tifosi omaggiandoli per la loro presenza e il calore e il sostegno. Napoli si risveglia dentro a un sogno cominciato molto presto con l’arrivo del pullman poco dopo le 19 accolto dai fuochi d’artificio e scortato fino all’ingresso allo stadio dai tanti tifosi presenti all’esterno del Maradona. Sugli spalti entusiasmo alle stelle già durante il riscaldamento e poi ovazione ad ogni gol, per ogni singolo gesto degno di nota, per lo spettacolo offerto dalla squadra di Spalletti. E’ successo di tutto e tanto altro è stato evitato, come l’ingresso di alcuni striscioni che la polizia ha negato a sostenitori della Curva B perché, da loro fonti, facevano riferimento agli scontri di domenica scorsa e dunque non erano autorizzati.