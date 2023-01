Napoli, anche gli ex si godono la vittoria: tutti davanti alla tv

Felici a distanza per la vittoria del Napoli. Nessuno s'è perso il successo per 5-1 contro la Juventus. I tifosi lo hanno vissuto da casa o allo stadio - con un'atmosfera da brividi e la festa a fine gara del Maradona - e lo stesso hanno fatto molti ex azzurri come Callejon, Mertens e Insigne. Sui social a fine gara la testimonianza della loro serata scortando il Napoli.