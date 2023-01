Kvaratskhelia, il papà: "Napoli, che felicità. Allo stadio..."

Sette gol in campionato, show contro la Juventus, avvio italiano da sogno. Napoli e il Napoli si godono l'exploit di Khvicha Kvaratskhelia la cui valutazione economica è sensibilmente aumentata dopo i primi sei mesi indossando l'azzurro. L'attaccante georgiano è uno dei protagonisti dell'annata da applausi del Napoli, elogiato ovunque, anche in Europa, dal New York Times, che lo ha celebrato assieme a Osimhen. Un giocatore che avverte l'affetto del pubblico e che è molto legato alla sua famiglia. Il papà Badri, ad esempio, è a Napoli da fine dicembre, insieme al figlio ha festeggiato il capodanno ed è rimasto in città godendosi anche il successo prestigioso contro la Juventus di venerdì al Maradona.