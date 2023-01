Napoli, Osimhen insegue Haaland: è nella Top10 della Scarpa d'Oro

Tra Haaland , Kane, Lewandowski e Mbappé si fa spazio anche Victor Osimhen . Dopo la doppietta realizzata contro la Juventus l'attaccante del Napoli è entrato nella TopTen della Scarpa d'Oro posizionandosi all'ottavo posto con 24 punti dopo le 12 reti in campionato. Distante, ma non troppo, il podio, con il norvegese del Manchester City primo a 42 punti con 21 gol e a seguire Pellegrino del Bodo Glimt con 25 gol e 37,5 punti e Kane del Tottenham a 15 reti e 30 punti.

Osimhen, che numeri col Napoli

Nella speciale classifica presente anche il polacco del Barcellona (13 gol) e Mbappè del Psg che ha una rete in più a quella del nigeriano. Stagione da incorniciare per Osimhen, celebrato assieme a Kvaratskhelia anche dal New York Times per le sue prodezze contro la Juventus. Dopo l'infortunio contro il Liverpool, Osi è tornato carico e ispirato: dieci gol nelle ultime nove partite di campionato, bomber della Serie A, leader tecnico della squadra capolista inseguendo lo scudetto.