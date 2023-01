Napoli, non solo Kvaratskhelia: altro forfait a sorpresa per Spalletti

Juan Jesus , come Kvaratskhelia, salterà il derby di domani allo stadio Arechi contro la Salernitana . Oltre al talento georgiano, out causa febbre , anche il difensore brasiliano non prenderà parte all'incontro. Lo ha comunicato il Napoli rivelando che l'ex centrale di Inter e Roma ha rimediato un trauma contusivo subito nel corso dell'allenamento di rifinitura. Infortunio improvviso, dunque, e seconda assenza pesante per Spalletti.

Napoli, Juan Jesus salta la Salernitana

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno. Tutti agli ordini di Spalletti ad eccezione del georgiano. Proprio durante la rifinitura si è fermato Juan Jesus. Un'opzione in meno in difesa per l'allenatore azzurro che potrà contare, alle spalle di Rrahmani e Kim, su Ostigard o sull'adattato Di Lorenzo che, in passato, ha ricoperto anche il ruolo di centrale. Nuova assenza per il Napoli alla vigilia del derby contro la Salernitana.