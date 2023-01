Napoli, Di Lorenzo sapeva tutto: il retroscena a fine partita

Il suo gol è stato prezioso. Giovanni Di Lorenzo ha sbloccato la partita contro la Salernitana. Una gara insidiosa che si avviava alla fine del primo tempo sul risultato di zero a zero. Il capitano del Napoli, in rete su assist di Anguissa, l'ha commentata così a fine partita: "Sapevamo che la partita sarebbe stata difficilissima. Loro erano chiusi, ci voleva calma. E' stato importante sbloccarla prima dell'intervallo. E' stata una grande vittoria".