Ottavio Bianchi incorona Spalletti: “Il Napoli può vincere tutto”

Quella fu la Storia, con la maiuscola: ma, dovesse accadere - il 4 giugno o, chissà?, anche prima - lo sarebbe pure questa. E in quel giaciglio della memoria sul quale sono adagiati i ricordi, non esistono i paragoni ma le emozioni. Trentasei anni dopo , con generazioni che possono vivere il loro tempo, Napoli può starsene raccolta in se stessa, dondolare gioiosamente in quella dimensione favolistica che le appartiene per intero e ripensare a quel passato, a quell’epoca che in parte rivive adesso - senza Diego ma con Kvara , né Careca ma con Osi - specchiandosi nell’estasi di Ottavio Bianchi , il pioniere d’una rivoluzione, che ignora la propria natura e rinuncia a ogni forma di cautela dialettica.

Un bresciano di nascita, che vive a Bergamo Alta ma è napoletano dentro come si comporta dinnanzi ad una realtà del genere?

«Diventa più realista del re, nonostante tutte le lezioni ricevute sulla scaramanzia nella mia lunga vita partenopea. Non mi sentirete dire che lo scudetto è vinto ma non mi vieterete di pensarlo e tenerlo per me. E non è solo per quei tredici punti di vantaggio».



L’allenatore che avvolse per la prima volta Napoli nel tricolore cosa pensa dei suoi probabili successori?

«Che sono stati tutti bravissimi. Siamo dinnanzi ad un’impresa che non è un miracolo, perché in questo dominio così assoluto c’è la competenza, la forza limpida del Progetto, che in vari casi sembra un termine usato per fare scena e che in questa circostanza è la parola giusta. E poi non è sempre detto che giocar bene ti faccia ottenere i migliori risultati, anche se quella resta la strada migliore, ma stavolta sta succedendo».

Da cosa Bianchi è rimasto colpito in questi mesi?

«Dal coraggio di credere in se stessi, perché a luglio scorso nessuno osava sospettare che sarebbe venuto fuori un capolavoro del genere. Via Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens e spazio a calciatori che sono andati a scovare dove altri non avevano avuto la capacità di addentrarsi. Un rischio enorme, se ci pensate, che ha riprodotto un modello intelligente di fare calcio. Perché va detto anche altro, ad esempio: che il Napoli lassù non ci sta da oggi ma da un bel po’».



E che in Europa ci va da tredici anni...

«Non vinceva e pazienza. Io non sono un uomo che dà giudizi in base ai risultati. Ma qui hanno costruito qualcosa di unico. C’è un gruppo meraviglioso, lo percepisci guardando gli atteggiamenti di chi sta in panchina, di chi viene sostituito, e questo è merito di Spalletti. Hanno cercato calciatori di talento e funzionali, non figure normali, siamo su livelli straordinari, e questo l’hanno fatto Giuntoli e quelli della area scouting. E poi hanno elevato il club al rango dei migliori: mai una difficoltà economica, sempre lungimiranti, stipendi pagati regolarmente, bilanci in ordine, nessuna disfunzione, e qui va applaudito De Laurentiis».

Scelga un personaggio di riferimento dentro questa squadra.

«La critica è giustamente esaltata da Osimhen, che fa gol da gustarsi una e pure dieci volte; oppure viene incantata dalle evoluzioni di Kvaratskhelia, che fa sognare. Ma io che sono stato allenatore amo la chimica del calcio, la capacità di far esprimere il concetto di squadra, e quindi c’è tanto di Spalletti in questo momento. C’è un clima fantastico, nessuna polemica da parte di chi esce e l’allegria e la determinazione che ci mette chi entra».