Napoli, in Spagna pazzi di Osimhen: "Gol alla Ronaldo, Romario e Ronaldinho"

Non è passata inosservata in Spagna la splendida rete di Victor Osimhen contro la Roma . Controllo di petto perfezionato col ginocchio e poi destro secco a battere l'incolpevole Rui Patricio. Un gol stupendo e fondamentale per la vittoria del Napoli contro la squadra di Mourinho. Il quotidiano "Marca" esalta l'attaccante nigeriano: "Osimhen stoppa il pallone di petto con la qualità di Romario , lo controlla di coscia come se fosse Ronaldinho e lo colpisce con una violenza tipica dello stesso Ronaldo ". Scomodati i grandi campioni brasiliani del passato per esaltare le qualità tecniche dell'ex centravanti del Lille.

Napoli, il quotidiano "Marca" esalta Osimhen

Per "Marca", Osimhen è "un vero bufalo quando gli spazi sono ampi". Ottimo momento di forma per Osimhen, a quota 14 gol in campionato, bomber del torneo, inarrestabile dopo il ritorno in campo post infortunio col Liverpool. Un valore aggiunto per il Napoli in ottica scudetto. Un giocatore apprezzato ovunque, dall'Italia passando per la Spagna. Piace anche al quotidiano Marca: paragone scomodo ma prestigioso. Meritato.