"Il Napoli vince lo scudetto anche con la Primavera", parole a sorpresa dell'ex

Una provocazione? Forse solo in parte. Ma il concetto è chiaro: il Napoli, per puntare sul serio alla Champions, può anche permettersi il lusso di schierare la Primavera. Questo il pensiero espresso a "Radio Marte" da Renzo Ulivieri, ex allenatore azzurro, attuale presidente di Assoallenatori: "Il Napoli potrebbe scegliere di andare in avanti anche con la Primavera in campionato avendo già vinto, riversando dunque tutte le forze sulla Champions".