La Serie A non ha dubbi: scelto il gol più bello di gennaio

Stop di petto, controllo col ginocchio, destro secco. Gol. Tutto in un istante. Un fulmine. Victor Osimhen segna alla Roma con una perla e il suo gol diventa per la Lega Serie A il più bello del mese di gennaio . Lo annuncia proprio l'account ufficiale riproponendo con varie prospettive la straordinaria realizzazione dell'attaccante del Napoli domenica sera allo stadio Maradona. Un gol difficile da dimenticare. Rui Patricio nulla ha potuto. Neppure l'ha visto partire. Gol da applausi. Numero quattordici per il bomber nigeriano , in vetta tra i marcatori del campionato italiano. Dietro tutti gli altri. Irraggiungibile Osi.

Osimhen da applausi: la Serie A premia il 9 di Spalletti

Tutti si sono accorti dello strapotere fisico e tecnico dell'attaccante del Napoli. Osimhen è stato elogiato anche in Germania. In Bundesliga in due anni non aveva lasciato un bel ricordo, ma era giovanissimo, ancora acerbo, inesperto. Oggi è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Dopo l'infortunio rimediato contro il Liverpool è tornato e non si più fermato. Media di un gol a partita. Ringrazia anche il Napoli capolista.