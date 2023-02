UEFA, il vicepresidente: "Napoli da Champions, gioca anche meglio del Real"

Raddoppia il Napoli secondo le parole di Spalletti pronunciate dopo la bella vittoria in casa dello Spezia . Oltre allo scudetto, obiettivo concreto che il Napoli sta per raggiungere gara dopo gara, l'altro sogno è la Champions League , competizione nella quale gli azzurri hanno già dimostrato di sapersi divertire ricordando le vittorie storiche contro Liverpool e in casa dell'Ajax . Il vicepresidente UEFA, Zibì Boniek , è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv e nella sua analisi in vista degli ottavi di finale ha parlato proprio della forza della squadra allenata da Spalletti: " In Europa una squadra come il Napoli la vedo molto bene , ma attenzione che l’Eintracht è una squadra forte e tosta. Il Napoli, però, se riesce a giocare sempre così, può fare molto bene".

Boniek punta sul Napoli: le sue parole sulla Champions

Bene, dice Boniek, non solo per superare il turno e arrivare ai quarti, ma per andare oltre, fino al grande traguardo: "Perché non deve sognare di vincere la Champions? Il Napoli secondo me gioca anche meglio del Real Madrid - ha aggiunto l'ex calciatore della Roma - perché vince le sue partite dominando, non fa difesa e contropiede e i due centrali sono fortissimi". Intanto, testa alla trasferta di Francoforte. Il Napoli sarà scortato dalla passione di centinaia di tifosi. Biglietti per il settore ospiti andati a ruba in meno di venti minuti.