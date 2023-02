Cori contro il Napoli e Maradona: ai tifosi dello Spezia "solo" una multa

Hanno fatto tanto discutere i cori intonati da alcuni settori dello stadio Picco domenica in occasione della partita vinta tre a zero dal Napoli contro lo Spezia. Il Giudice Sportivo ha multato il club con un'ammenda da diecimila euro. Erano stati diversi e in diversi momenti della partita i cori con riferimento alla morte di Maradona ma offensivi anche nei confronti di Spalletti, che ha giocato a La Spezia, e di Napoli, intesa come città.