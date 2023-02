Napoli, Maradona jr. risponde ai cori: “Mi fate ribrezzo”

Cori shock a La Spezia durante la partita contro il Napoli ( leggi qui ). "Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona": questo solo uno delle decine di cori cantati dai tifosi bianconeri che poi hanno proseguito con le "solite" canzoni in cui viene nominato il Vesuvio . Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto a Diego Armando Maradona jr .

Le parole di Maradona jr.

Queste le parole del figlio del campione scomparso al quotidiano Il Mattino. "Questi non sono tifosi, è gente che mi fa ribrezzo. Non dovrebbero avere a che fare con lo sport, e invece ogni settimana assistiamo a episodi di questo genere. Infangare la memoria di mio padre è stato qualcosa di assurdo. Per altro è una cosa che non aveva alcun senso".