L'annuncio del Napoli: assenza a sorpresa durante l'allenamento

Tanguy Ndombele assente all'allenamento di questa mattina del Napoli. Il centrocampista di proprietà del Tottenham non ha preso parte alla seduta consueta per un permesso familiare. Lo ha comunicato proprio il club azzurro nel report di fine allenamento. La buona notizia è il recupero di Diego Demme che dopo due giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è pienamente recuperato per la partita di domani contro la Cremonese.