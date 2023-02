Napoli, Simeone: "Tatuaggio Champions? Mi ha ispirato un ex campione della Serie A"

Ha fatto il giro del mondo l'esultanza di Giovanni Simeone contro il Liverpool . Gol dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, il primo in Champions, e bacio al tatuaggio col simbolo della massima competizione europea che aveva fatto anni prima sognando un giorno di giocare e segnare in giro per l'Europa . Ma dove nasce l'idea del tatuaggio? Lo ha svelato lo stesso attaccante del Napoli in un'intervista concessa alla Uefa: "Lo feci per baciarlo dopo un gol, mio padre pensava fossi matto. Anche Eto'o dopo un gol fece un gesto simile baciando l'avambraccio e per questo decisi di tatuarlo lì ".

Simeone e il ricordo della rete al Liverpool

Il primo gol non si scorda mai e quello ai Reds sarà per il Cholito indimenticabile: "Per me è stato come un sogno, o racconterò ai miei figli e ai miei nipoti. Lo ricorderò per tutta la vita". In totale sono state quattro le realizzazioni dell'argentino in Champions - come Raspadori che sarà out per diverse settimane a causa dell'infortunio - per un totale di otto gol stagionali compresi quelli in campionato, tre, e quello alla Cremonese in Coppa Italia.