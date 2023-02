Napoli a Francoforte, la squadra è in ritardo: De Laurentiis annuncia l’imprevisto in sala stampa

C'era grande attesa per le conferenze stampa di vigilia della partita contro l'Eintracht. Il pullman del Napoli ha fatto ritardo e ad avvisare i giornalisti che a Francoforte erano già presenti in sala stampa è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron degli azzurri non solo ha avvisato tutti del ritardo, ma ha anche telefonato alla squadra per sapere a che punto del viaggio fosse dato che il ritardo era di diversi minuti con le conferenze inizialmente previste per le ore 18.45.