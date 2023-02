Il gesto da brividi di Osimhen dopo il rigore di Kvaratskhelia

Il gesto di Osimhen: Kvaratskhelia ringrazia e poi la svolta

Pochi minuti dopo Osimhen ha anche alleggerito la mente del compagno segnando la rete del vantaggio su assist di Lozano. Una vittoria importantissima celebrata anche dalla stampa estera che proietta il Napoli ai quarti di finale ma sempre aspettando il ritorno come ha sottolineato Spalletti a fine partita. Tra Kvara e Osimhen c'è un'intesa ormai naturale: venti gol per il nigeriano, dodici per il georgiano, trentadue complessivi per una delle migliori coppie europee.