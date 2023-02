Napoli, incredibile gaffe in tv: tolti sei punti a Spalletti!

Diciotto punti di vantaggio diventati dodici a causa di una gaffe in conduzione. Il tutto in diretta al Tg5. I tifosi del Napoli si sono subito accorti dell'errore. Il giornalista nel commentare la notizia della sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna ha rimarcato l'ormai netta distanza che c'è tra i nerazzurri e il Napoli, ma ha commesso un errore. Invece di sottolineare i diciotto punti di vantaggio del Napoli, ha detto: "L'Inter ora è a meno dodici dal Napoli" sottraendo, involontariamente, sei punti in classifica alla squadra allenata da Luciano Spalletti.